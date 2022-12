Il messinese Fabio Longo consigliere per la comunicazione del ministro Sangiuliano

L’esperto di media Fabio Longo, messinese, è stato nominato consigliere per la comunicazione dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Un prestigioso incarico che consisterà nel collaborare a stretto contatto con il dicastero, in particolare gabinetto e ufficio stampa. Longo ha iniziato la sua carriera da giovanissimo: a 25 anni già lavora in Rai al fianco di Carlo Freccero, in Rai Sat Cinema e Rai4, per poi occuparsi di programmi di Rai1 e Rai2 tra i quali “La vita in diretta”, “Storie Italiane”, “Restart”, “Anni 20”. Ha poi consolidato la sua esperienza come consulente del gruppo Fininvest-Mediaset. Ha profuso il suo impegno anche sul territorio siciliano come esperto dell’Assessorato ai Beni culturali e Identità della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e di altri enti. A Taormina è stato più volte consulente della storica rassegna internazionale Taormina Film Festival, della manifestazione internazionale del libro Taobuk e si è occupato, tra l’altro, del summit “G7” nel 2017.

© Riproduzione riservata