A Messina con “Horcynus EDU” il cinema di impegno civile entra nelle scuole

E’ stato presentato questa mattina presso la Sala Rappazzo del Palacultura “Horcynus EDU”, il nuovo progetto educativo della Fondazione Horcynus Orca che, attraverso il cinema, affronta le questioni cruciali dell’oggi ed è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le attività si svilupperanno fino a maggio 2023 coinvolgendo circa 1500 studenti e 11 scuole cittadine.

Horcynus EDU propone ai ragazzi degli istituti superiori un percorso di visione e di ricerca-azione sul cinema di impegno civile e del Mediterraneo. Protagoniste le rassegne che già compongono la sessione estiva dell’Horcynus Festival, nella cui cornice questo progetto si sviluppa: “Fuorinorma”, a cura di Adriano Aprà, saggista e critico cinematografico, che apre alle nuove forme del cinema italiano, quelle alternative al sistema dell’industria e per questo, troppo spesso, poco conosciute; il “Festival del Cine Espanol y Latinoamericano”, rassegna in lingua originale organizzata dall’Associazione Culturale Exit Media e dall’Ambasciata di Spagna in Italia e diretta da Iris Marin Peralta e Federico Sartori, per consolidare un’unione “dal basso” fra i Paesi di lingua latina dell’Unione; “Mare di Cinema Arabo”, diretta da Erfan Rashid, per aprire una finestra sulla sponda sud e sud-est del Mediterraneo. A completare l’offerta educativa del progetto una selezione filmica dedicata agli alunni degli Istituti Comprensivi a cura di Franco Iannuzzi coi relativi laboratori.

«Hocynus EDU è un progetto diffuso e di diffusione della cultura cinematografica volto ad affiancare le agenzie educative del territorio, formali e informali, ed ha un orizzonte politico esplicito: costruire una “comunità educante” in grado di coinvolgere una moltitudine di persone e di saperi» ha spiegato Gaetano Giunta di Fondazione Messina, che è fra i promotori e organizzatori dell’Horcynus Festival.

«Si tratta di un progetto pilota che ha coinvolto e sta coinvolgendo diversi istituti superiori e comprensivi – ha detto Franco Iannuzzi, docente, regista e direttore artistico dell’Horcynus Festival – insieme a tantissime realtà che si muovono nel mondo del cinema. I ragazzi degli istituti superiori sperimenteranno le diverse fasi della costruzione filmica e, come esito del percorso, saranno stimolati a produrre nove videorecensioni coi loro smartphone, una per ciascuno dei film in programma». «L’introduzione del linguaggio cinematografico nelle scuole è una battaglia che portiamo avanti da oltre da mezzo secolo – ha sottolineato Paolo Benvenuti, regista, formatore e tra i direttori artistici di Horcynus EDU – perché riteniamo che solo così i ragazzi possano trovarsi nelle condizioni di comprendere ciò che vedono. La comunicazione è al 100% audiovisivo ed è fondamentale che la scuola educhi alla comprensione di questo linguaggio, è bello vedere che oggi sia una battaglia supportata anche dal Ministero».

Presente anche l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Messina Vincenzo Caruso. Horcynus Edu è realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca in collaborazione con: Fondazione di Comunità di Messina, EcosMed Soc.Coop.Soc., EcosMedia Soc.Coop., Ass.ne LavorOperAzione, Ass.ne Exitmedia, Ass.ne FuoriNorma, AGIS – Sicilia, Reves Aisbl, Italy Unlocked S.R.L., Xenon Servizi S.R.L, IIS Verona Trento, Liceo Scientifico Seguenza, IIS La Farina - Basile, Liceo Statale Ainis, IC Albino Luciani, IC Evemero da Messina, IC Gravitelli, IC Catalfamo, IC Leopardi, IC La Pira Gentiluomo, IC Giovanni XXIII, Multisala Iris, The Screen Cinemas, Cinema Lux.

