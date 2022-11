“Tra Me e Tè”: la tradizione millenaria sposa i profumi della Sicilia ad Alemanna

“Alemanna. Storie di cultura” rinnova gli appuntamenti dei “Percorsi del gusto” con “Tra me e tè”, un evento che si preannuncia come un vero e proprio viaggio tra storia, tradizioni, sensi e curiosità. La rassegna, promossa dal centro multi sperimentale “Progetto Suono”, torna domenica alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria Alemanna. A

tenere le redini della serata sarà Salvatore Pellegrino, “Maestro del Tè”, consacrato in Giappone dopo decenni di studio e conoscenza. Il suo percorso inizia in Sicilia, coltivando la tradizione di famiglia da pasticcere in famiglia. Poi un’esperienza a Windsor per i reali inglesi e l’inizio di una passione grande per il tè che lo ha portato nel mondo a caccia di carichi per le più note compagnie di tè. Un bagaglio che profuma di infusi e che sarà al centro dell’evento di Alemanna, che prevede anche una degustazione. Non mancherà la musica. In programma il concerto “Intorno a Piazzolla - Passion Tango” con Alessandro Blanco alla chitarra e Antonino Cicero al fagotto.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione ai recapiti telefonici 3465014508e 3609273 34.

