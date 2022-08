Villafranca Tirrena, ecco il libro di Catena Fiorello “I Cannoli di Marites”

Nella suggestiva location del castello di Bauso, domani pomeriggio, a partire dalle 18.30, si svolgerà l'incontro con la scrittrice siciliana Catena Fiorello Galeano, evento organizzato dalla Pro loco di Villafranca Tirrena con la compartecipazione della Fidapa sezione di Venetico e la collaborazione dell’agenzia Demea. Catena Fiorello presentarà al pubblico il suo ultimo libro “I Cannoli di Marites” edito da Giunti. Modererà l'incontro la giornalista Letizia Lucca. "Siamo orgogliosi di aver potuto arricchire il nostro calendario estivo con un evento di simile pregio – dichiara il sindaco Giuseppe Cavallaro –. Abbiamo lavorato in sinergia con la Pro loco diversificando eventi e manifestazioni per offrire alla cittadinanza un ventaglio di opzioni che spaziano dalla musica all’arte, dalla tradizione allo sport, alla cultura e questo con l’autrice Catena Fiorello Galeano è senza dubbio il più atteso in quest’ultima categoria. Il nostro obiettivo è che Villafranca divenga in futuro anche polo di riferimento culturale per gli eventi organizzati nella provincia". Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Pro loco Antonio Geraci. "È un onore per la nostra comunità ospitare un’autrice di tale levatura - precisa -. Crediamo fermamente che appuntamenti simili siano uno strumento di promozione culturale del territorio che vanno incentivati".

Il libro è l’ideale sequel di “Cinque donne e un arancino”, dove, alle storie di vita e passione delle cinque protagoniste, si aggancia il racconto delle vicende della nuova arrivata, la filippina “Marites”, in un articolato connubio di poesia, amicizia e inclusione sociale, condito da una punta di giallo e, perché no, una vena di sottile ironia che pervade l’essenza stessa del vivere in un desolato paese dell’entroterra siculo “Monte Pepe”. Catena Fiorello intriga e affascina raccontando di donne che soffrono, lottano, si piegano ma non si arrendono e restano sempre ben consapevoli della realtà che le circonda, senza mai desiderare di abbandonare la loro amata terra.

