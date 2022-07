Marco Borromei all'Horcynus Festival. Talento messinese David di Donatello per "Piccolo Corpo"

" Approdo" all'Horcynus Festival anche per il talento messinese Marco Borromei, ex studente dell'università di Messina, che pochi mesi fa ha brindato stringendo con i suoi compagni di viaggio Elisa Dondi e Laura Samani il David di Donatello: "Siamo orgogliosissimi di portare Piccolo Corpo sempre in nuove sale e arene - dice il glorioso team - In particolare a Messina, città natale di uno degli sceneggiatori, Marco Borromei, in una cornice davvero stupenda. E speriamo che anche il pubblico apprezzerà". Piccolo Corpo ha conquistato nei mesi scorsi la statuetta nella categoria “miglior esordio alla regia”. E in fondo, quel David di Donatello che Marco Borromei ha stretto orgogliosamente fra le mani è un vanto per tutta la città di Messina, che coltiva tantissimi talenti, che sanno farsi strada con tenacia.

