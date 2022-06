Taobuk Festival, da Taormina la serata di Gala

Una serata di gala e di grande spettacolo al Teatro Antico per premiare le eccellenze: nella letteratura, nella scienza, nel teatro, nel cinema, nell’arte. Una serata-evento, proposta in seconda serata su Rai1, che riassume la XII edizione del Taobuk-Taormina International Book Festival, appena conclusa a Taormina, sul suggestivo tema della “verità”. Presentata dal conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini e da Antonella Ferrara, ideatrice e direttrice artistica di Taobuk, nel corso del gala si sono alternati sul palco la cantante Malika Ayane, la soprano Olga Peretyatko, il violinista Alessandro Quarta e Jacopo Tissi, già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, al momento artista ospite del Teatro alla Scala. La colonna sonora è stata affidata all’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, co-produttore musicale dell’evento. Sul podio Gianna Fratta.

A ricevere i Taobuk Awards 2022 per l’Eccellenza letteraria sono stati due giganti della letteratura: Paul Auster, l’ultimo dei classici americani, autore della celebre Trilogia di New York e di 4321, e Michel Houellebecq, il romanziere, poeta e saggista francese simbolo di un’Europa in cerca di se stessa, autore capace di tratteggiare scenari cupi e preveggenti, come nel recente Annientare (La Nave di Teseo, 2022). Taobuk Award anche al Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e a Roberto Andò, regista dalla formazione letteraria che nella lunga carriera ha alternato lavori cinematografici a regie d’opera e teatrali. Premiato anche l’attore e regista teatrale Toni Servillo, interprete indimenticabile nei film del premio Oscar Paolo Sorrentino «La grande bellezza» ed «È stata la mano di Dio».

Simbolo di questa edizione – per il quale ha realizzato anche il visual, una cancellatura della parola Verità – ha ricevuto il Taobuk Award il maestro d’arte contemporanea Emilio Isgrò. L’artista siciliano, che ha fatto della cancellatura una forma d’arte per riaffermare il potere della parola, ha risposto alla chiamata del festival diventando protagonista di un nuovo format tra mostre, incontri e iniziative pluridisciplinari, e ha realizzato in esclusiva per Taobuk un’installazione per il centenario della morte di Giovanni Verga: la cancellatura de I Malavoglia. Premiato anche l’astronauta catanese Luca Parmitano, il primo italiano in assoluto al comando della Stazione spaziale internazionale a effettuare sei ore e sette minuti di passeggiata spaziale, nel luglio 2013.

E ancora sul palco il duo comico Ficarra e Picone, che si sono resi protagonisti di un irresistibile “fuori programma” satirico, dialogando con il Governatore della Sicilia Nello Musumeci, che in questi giorni ha fatto il giro del web.

