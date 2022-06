Ad Alemanna “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra”. Cavallaro racconta Morvillo

Tornano gli appuntamenti con gli incontri d’autore della rassegna “Alemanna. Storie di cultura”, promossa dal centro multi sperimentale Progetto Suono, in collaborazione con Feltrinelli Point. E tornano con un ospite d’eccezione, il giornalista Felice Cavallaro che porta a Messina il suo nuovo libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra”, edito da Solferino. L’appuntamento è domenica 19 giugno, alle 18, nella chiesa di S. Maria Alemanna. Dialogheranno con l’autore, Giuseppe Ayala e Giovanni Ardizzone, l’evento sarà moderato dalla giornalista Anna Mallamo. Ci sarà anche uno spazio dedicato al reading a cura di Alessia Di Fiore e Alessio Pettinato, che metteranno in scena alcuni dialoghi tratti dal libro.

Un romanzo che racconta la vita di Francesca Morvillo, vittima della strage di Capaci insieme al marito, il giudice Giovanni Falcone. Un libro che mette insieme aneddoti, racconti familiari, ricordi di chi ha conosciuto quella donna magistrato, figlia, sorella e moglie di magistrati, che con coraggio ha vissuto gli anni più bui della Sicilia martoriata dalla mafia, rimanendo sempre accanto al suo Giovanni. Cavallaro consegna un ritratto intimo, personale, la storia di un grande amore vissuto tra i faldoni dei processi, le scorte, le auto blindate, la grande amicizia con Paolo Borsellino e la moglie Agnese, gli attimi di libertà quasi rubati, i progetti di una vacanza che non c’è mai stata perché la mafia decise che Giovanni Falcone doveva morire. Insieme fino alla fine, in quell’auto dilaniata a Capaci. Attraverso la vita di Francesca, Cavallaro racconta ancora una volta quegli anni che hanno cambiato la storia della Sicilia.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al numero 3409477867 e dispositivo di protezione FFP2

