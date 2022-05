Il professor John Dickie e la Massoneria nel mondo: domani intervista sulla Gazzetta del Sud

Domani su Gazzetta del Sud un'intervista esclusiva a John Dickie, storico e docente universitario inglese di fama internazionale che sarà domani in città per presentare il suo ultimo libro, una ricostruzione della Libera Muratoria. Un'intervista a firma di Nuccio Anselmo.

Professore John Dickie, docente alla University College di Londra, dopo questo sforzo immane di studio per diversi anni, realmente monumentale, cosa rimane per lei oggi al centro della realtà della Massoneria nel mondo?

Niente. Perché la Massoneria come realtà unita, uniforme, coordinata non esiste nemmeno in Italia, figuriamoci a livello mondiale. Chi parla de “la Massoneria” senza distinguo non fa che dimostrare la propria ignoranza. Ma questo non ha impedito alla Massoneria di essere influente a livello globale attraverso tre secoli di storia. Mi spiego. Poco dopo le origini della Massoneria nella sua forma moderna, all’inizio del Settecento, quando la fratellanza comincia a diffondersi oltre la Gran Bretagna, il controllo del “marchio” massonico sfugge ai fondatori. C’è una proliferazione dei gradi, delle mitologie, delle tradizioni, dei sistemi rituali. Si moltiplicano anche i tentativi di creare delle istituzioni per decidere su questioni di legittimità, come si moltiplicano anche le scissioni. I massoni litigano fra di loro su molte questioni, a seconda del contesto. Se ammettere le donne, per esempio, e con quali criteri. Se ammettere gli atei, o gli indù, o i cattolici, o gli ebrei - questo nonostante i valori illuministici di tolleranza di cui la Massoneria pretende di essere un’espressione. Litigano anche su questioni politiche. I landmarks (norme fondamentali, espresse nelle Constitutions of Freemasonry, di Anderson, pubblicate nel 1723) prescrivono che la Massoneria debba stare al di fuori della politica. E’ una regola semplice, nella teoria, ma complicatissima nella pratica: come si fa a decidere dove inizia e dove finisce la politica? Tuttora non esiste nessun brevetto della Massoneria. Chiunque può scopiazzare i riti da internet, e formare una Loggia per qualsiasi scopo. (Il problema sarebbe poi di farsi riconoscere da una delle tradizioni maggiori.) C’è dunque un’idea massonica, che si realizza in tantissime forme diverse. Si tratta infatti di una delle idee più contagiose della nostra modernità.

Tutta l'intervista nell'edizione di domani della Gazzetta del Sud

© Riproduzione riservata