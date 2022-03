Dal 2 al 9 aprile "I 4 elementi" di Nino Siragusa in mostra alla galleria "Arte Cavour"

Sarà inaugurata presso la "Galleria Arte Cavour" la personale del pittore messinese Antonino Siragusa intitolata "I 4 elementi". Il Vernissage avverrà il 2 aprile alle ore 18. Organizzatori della mostra sono i dirigenti della Galleria Arte Cavour: Paolo Accordino e Maurizio Gemelli. Il tema della mostra è dedicato ai 4 elementi (terra, aria, fuoco e acqua) ed è stato rappresentato da 8 dipinti di grandi dimensioni ricchi di simbologia che richiamano anche il pensiero pitagorico.

Siragusa è un artista internazionale, già noto al pubblico messinese. La settimana scorsa è stato premiato dal Cirs per il dipinto BBH che è stato esposto al Museo regionale di Messina. Molte sue opere sono state esposte in varie mostre fisiche e virtuali con grande successo di vendite e pubblico. Tra queste spicca una sua opera provocatoria intitolata "Vandalize This".

L'esposizione sarà visitabile gratuitamente presso la "Galleria Arte Cavour", Corso Cavour 119, Messina, per tutta la settimana fino al 9 daprile dalle ore 17 alle 20.

