Edizione speciale del Premio internazionale Bonino

La Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo celebrerà il cinquantesimo anniversario con una speciale edizione del Premio Bonino, la cui consegna sarà il momento centrale dell’evento del 13 aprile, con l’omaggio verso una figura istituzionale particolarmente amata.

L’iniziativa ha sempre celebrato profili internazionali di eccellenza in ambiti diversificati: per consolidare la sua mission culturale di ampio respiro, infatti, la Fondazione istituì nel 1991 il Premio Internazionale Bonino, intitolato al fondatore al fine di perpetuarne il ricordo a tre anni dalla scomparsa. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che si siano distinte in campo scientifico, sociale e culturale. Il primo a riceverlo fu il compianto prof. Angelo Falzea, giurista tra i più illustri esponenti della scuola civilistica messinese fondata da Salvatore Pugliatti e accademico dei Lincei, per il “decisivo contributo offerto alla Teoria generale del Diritto e per aver animato il dibattito scientifico nel campo civilistico con le sue innovative valutazioni, perpetuando in tal modo il valore e l’importanza della Scuola giuridica messinese”.

Negli anni seguenti a ricevere il premio furono James M. Buchanan, Premio Nobel per l'economia (1992); Luc Montagnier, scopritore del virus HIV dell’AIDS (1993); Ralf Dahrendorf, sociologo e filosofo dell’Università di Oxford (1994); Riccardo Muti, direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano (1995); Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite (1996); Mary Robinson, alto commissario Onu per i diritti umani (1998); Jaime Lucas Ortega y Alamino, cardinale di Cuba e arcivescovo dell'Avana (1999); Alberto Sordi, regista e attore (2000); Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari campione del mondo (2001); Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Convenzione europea (2002); Giovanni Petrucci, presidente del CONI (2004); Alberto II, principe di Monaco (2005); Marcello Lippi, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio campione del mondo (2006); Vittoria di Svezia, principessa ereditaria di Svezia (2009), per il suo “significativo impegno al servizio della solidarietà e, in particolare, l’eccezionale contributo offerto con coraggio e dedizione alla lotta contro la dislessia”.

L’ultima edizione del premio si tenne nel 2010: a riceverlo fu Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar per “Nuovo Cinema Paradiso”. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione Bonino-Pulejo decise di assegnargli il XVI Premio Internazionale Bonino per la Scienza, le Lettere, le Arti e la Cultura “per il formidabile contributo offerto non solo alla cinematografia italiana, ma anche e soprattutto alla diffusione nel mondo di un’immagine della Sicilia finalmente vera e sgombra da compromessi e luoghi comuni”.

