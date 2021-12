"La stella di Gioele continuerà a brillare". Dalla tragedia, una fiaba per non dimenticare

Ci sono due nuove stelle, lassù in cielo. Sono Viviana Parisi e Gioele Mondello e la loro luce sarà una fonte di speranza per noi tutti. Ecco l’auspicio della fiaba di Natale, scritta da Claudio Mondello, cugino di Daniele, il padre di Gioele.

I fatti sono noti: la drammatica scomparsa della madre e del suo bambino - Viviana e Gioele Mondello - ha scosso l’opinione pubblica e per diversi mesi tutti hanno cercato la giustizia e la verità. Alcune trasmissioni televisive, avanzando ipotesi, andando a caccia dello scoop e dello share, hanno ricreato scenari surreali, persino offensivi. Poi è subentrato qualcosa di peggiore: un assordante silenzio, l’oblio che ha spinto più in là i ricordi e le parole vuote.

Ma nel giorno del Santo Natale, la fiaba “La stella di Gioele” proverà a riportare il sorriso sulle nostre labbra, attraverso le parole scritte da Claudio Mondello e affiancate dalle belle illustrazioni dell’artista messinese Lelio Bonaccorso. «Un progetto totalmente gratuito, nato per voler lasciare un ricordo positivo e riconciliarsi sia con gli adulti che con i bambini», spiega l’artista classe ’82. Autore di numerosi lavori - fra cui "Caravaggio e la ragazza", con i testi Nadia Terranova, “... A casa nostra. Cronaca da Riace”, con Marco Rizzo e co-protagonista (sino al 30 gennaio) della mostra "Illustrazioni e fumetto al Mume" che ne celebra il talento - Bonaccorso racconta di aver accettato senza riserve di partecipare al progetto di Claudio Mondello, scegliendo «un disegno semplice, evocativo e fortemente emozionale». Dieci tavole che accompagnano e ritmano le venti pagine della fiaba, lo stile pastellato, le linee semplici e i colori accesi richiamano subito l’accostamento con “Il piccolo principe”, omaggiando una delle storie più celebri al mondo.

«Viviana e Gioele volteggiano leggeri in cielo e da lassù osservano cosa accade sulla Terra» e, dal firmamento, Gioele guarda con timore, e ciò che vede - volti tristi e un cielo grigio, pieno di nuvole – lo rattrista. Sarà sua madre, nelle parole di Claudio Mondello, a rendere chiara la situazione - «Non devi avere paura, Gioele: queste anime in pena soffrono tanto ma è solo perché non riescono più a vederci» – e mentre un sorriso fa capolino sul viso del bambino divenuto una stella, lei rivela: «cercano Giustizia e Verità, cercano le rilucenti stelle di Gioele e Viviana nei loro passi terreni ma noi, amore della mamma, siamo qui - in cielo - dove lo spazio non ha confini e il tempo non è mai iniziato».

Una fiaba colorata e sorridente, un vento di speranza che scaccia via i cattivi pensieri e ci presenta due nuove stelle, luminose e bellissime, che illuminano il cielo. «Lassù - scrive Daniele Mondello, il padre di Gioele - tra miliardi di stelle, ci amano, per sempre, Gioele e Viviana» e dalla mezzanotte di oggi, “La Stella di Gioele” sarà in distribuzione gratuita in formato pdf e a partire da domani mattina, mattina di Natale, sarà scaricabile dal sito del nostro giornale, la Gazzetta del Sud.

