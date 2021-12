Venetico: Gioele Mondello, una stella in una favola

Il ricordo di Gioele Mondello si trasforma in una favola. Questo Natale nasce una stella, e dietro quella stella c'è proprio il piccolo bambino. Nasce così, su idea dell'avvocato Claudio Mondello, la favola che racconta di lui. "Accade, spesso, che gli avvocati intervengano quando i fatti sono compiuti: osservi gli eventi nudo, vinto, impotente - scrive Claudio Mondello -. Ho impiegato molto tempo ad accettare la morte di mio cugino Gioele. Poi mi sono detto: E se non fosse così? Se quel monello discolo ci stesse osservando, libero, forte di quella sfrontata felicità che è solo dei più piccoli? È venuta, così, l'idea di dare voce a questo pensiero. Giorno 24 di questo mese, a mezzanotte, una nuova stella, (o forse due), arricchirà il nostro cielo guidando, da lassù, i nostri destini: “La Stella di Gioele”- una favola di 20 pagine per piccini e adulti sarà distribuita online in formato "Pdf", in via rigorosamente e del tutto gratuita, perché un nuovo sogno nasca nei nostri cuori e una speranza si rinnovi per tutti. Tutte le illustrazioni - aggiunge Claudio Mondello - (nell'immagine: la copertina) nascono dalla matita (e da colori spalmati come un manto lieve) di Lelio Bonaccorso, il quale ci ha fatto dono della sua magia e della sua straordinaria cifra artistica".

Il padre di Gioele, Daniele Mondello, ringrazia Lelio Bonaccorso per le illustrazioni con cui ha saputo dare vita alle parole Claudio Mondello. "Lassù - scrive Daniel e- tra miliardi di stelle, ci amano, per sempre, Gioele e Viviana".

