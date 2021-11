Pace del Mela, il 19 dicembre si riparte col concerto di Carmen Consoli

L’auditorium riparte. Il sipario si rialzerà con lo spettacolo evento di una grande artista siciliana. Il 19 dicembre prossimo, alle 21, sul palco del teatro di Pace del Mela Carmen Consoli si esibirà in “Volevo fare la rockstar”, tappa del suo tour teatrale 2021. Un taglio del nastro entusiasmante, che arriva dopo tre anni di inattività della struttura.

L’auditorium, chiuso infatti all’utenza dal 2018 e con capienza di ben 440 posti, è stato interessato per diverso tempo da lavori di manutenzione straordinaria eseguiti per riqualificare il sito ed è recente il parere favorevole dei vigili del fuoco sulla sicurezza e agibilità per sopralluogo di apposita commissione di vigilanza. Un recente episodio, però, ha suscitato disapprovazione: si tratta di scritte dai toni per così dire “romantici” sui muri perimetrali della struttura . Il gesto “artistico”, che aggiunge ad altre scritte già esistenti, ha comunque assunto i connotati di un vero e proprio atto vandalico ai danni dell’immobile comunale.

«Stiamo facendo le corse contro il tempo per restituire l’auditorium ai pacesi e non soltanto, puliremo pure questa. Impariamo ad amare il nostro territorio, le nostre strutture», è stato evidenziato dall’amministrazione comunale in una nota di disapprovazione.

