Il Teatro torna a produrre made in Messina

Continuano le produzioni del Teatro Vittorio Emanuele. Dopo la “Bellini Black Comedy” scritta e diretta da Simona Celi, ora l’allestimento di “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare. Il Teatro si pone come epicentro artistico della città e prosegue la sua progettualità con la celeberrima commedia ambientata a Messina. E ad uno straordinario cast, quasi tutto messinese, il “Vittorio Emanuele” affida l’opera di Shakespeare con la traduzione, adattamento e regia di Giampiero Cicciò e il coinvolgimento degli attori Federica De Cola, Eugenio Papalia, Luca Fiorino, William Caruso, Adele Tirante, Giuseppe De Domenico, Daniele Gonciaruk, Luca Notari, Francesco Bonaccorso, Antonio Fermi, Giulia De Luca, Mariapia Rizzo, Cristina La Gioia. Messinesi anche Francesca Cannavò per scene e costumi, Dino Scuderi per le musiche ( originali); il disegno luci è di Lorenzo Tropea, le videoproduzioni di Giovanni Bombaci (videomapping) e i movimenti di scena di Sarah Lanza.

