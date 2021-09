450 anni di Caravaggio: esteso l'orario di apertura al Museo di Messina

Dopo le visite dal tenore decisamente opposto di Red Ronnie (una sceneggiata che ci saremmo volentieri risparmiati) e Carlo Verdone (la cui lezione di sobrietà ed eleganza è stata un salutare contraltare), continuano ad essere accesi i riflettori sul Museo regionale di Messina, i suoi Caravaggio e le altre bellezze fin troppo poco conosciute in primis dai messinesi.

Su sollecito del Comune, l’assessore regionale Alberto Samonà ha autorizzato il prolungamento dell’orario di chiusura alle 22.30 nei giorni di oggi e domani (ultimo ingresso alle 20.45), per consentire ai cittadini messinesi di poter visitare gratuitamente il Museo fuori dagli orari lavorativi di ufficio.

Su input del sindaco Cateno De Luca, la Giunta Comunale ha approvato la delibera per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto con l’intento di promuovere la conoscenza dello straordinario patrimonio custodito nelle sue sale, con particolare riferimento alle due tele di Caravaggio, nel 450° anniversario della nascita.

L’accesso e la visita al Museo avviene previa prenotazione alla biglietteria sul link: https://aditusculture.com/…/museo-interdisciplinare…; l’accesso all’area esterna avviene previo accertamento della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°; al momento della rilevazione della temperatura il visitatore dovrà essere in possesso del Green Pass e avere conoscenza delle regole di comportamento per l’accesso e la visita (copia sarà affissa e ben visibile in prossimità degli accessi).

I visitatori residenti a Messina, nei giorni compresi tra il 30 settembre e il 5 ottobre, dovranno esibire valido documento di identità che accerti la residenza nel Comune. Gli ingressi sono consentiti a un massimo di due persone per volta, salvo conviventi, con distanziamento tra gli accessi di due minuti.

Infine nei giorni di oggi e domani il cancello di accesso verrà chiuso alle 20.45; nei restanti giorni (2, 3, 4 e 5 ottobre) gli accessi saranno consentiti fino alle 17 e la chiusura avverrà alle 19.

