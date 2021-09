Messina, la XXII edizione di “Pittura e poesia”. Ecco come partecipare

Scadranno lunedì 20 settembre alle 19 i termini per partecipare alla manifestazione d’Arte figurativa e letteraria “Pittura e poesia: emozioni in armonia”. L’evento culturale, in programma dal 13 al 15 ottobre al Palacultura, è promosso da sempre dal Centro studi Tradizioni popolari “Canterini Peloritani”, guidato da Lillo Alessandro. Si tratta della XXII edizione della manifestazione, patrocinata dall’amministrazione Comunale, rivolta a poeti e pittori che per partecipare dovranno iscriversi alla segreteria del concorso, in via San Sebastiano, n. 18, oppure contattare lo 090771398 dalle 11 alle 13,30 e dalle 17,30 alle 20,30.

Lunedì 27 settembre alle 17,30 nella sede del Centro si terrà ad estrazione l’abbinamento pittore-poeta (fatta eccezione per quelli già abbinati). Il pittore dovrà presentare un quadro a tema libero, mentre il poeta dovrà sviluppare in versi l’emozione relativa alla tematica del quadro presentato dal pittore e consegnare in segreteria, entro il 1° ottobre, sei copie dattiloscritte. Pittore e poeta dovranno consegnare i lavori finiti per l’allestimento della mostra mercoledì 13 ottobre dalle 16 alle 19 presso il foyer del Palacultura di Messina. Ai pittori è richiesto l’utilizzo del proprio cavalletto per consentire al poeta di esporre la poesia incorniciata (25x35) insieme al quadro abbinato. I poeti, invece, dovranno presentare una lirica che non superi i 32 versi. L’inaugurazione della manifestazione si terrà il 14 ottobre alle 18 al Palacultura, mentre la premiazione è prevista il 15 alle 17 con riconoscimenti per la migliore poesia, il miglior quadro, il miglior abbinamento.

