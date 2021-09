Messina, riparte il Vittorio Emanuele: si comincia il 19 settembre

Riparte il Vittorio Emanuele con una grande produzione dedicata al maestro Vincenzo Bellini che racconta le ultime ore di vita e il mistero della morte, del grande compositore siciliano che è diventato, con le sue opere immortali, patrimonio dell’umanità .

“Bellini black comedy” andrà in scena il 19 settembre alle ore 21, con la scrittura e regia di Simona Celi Zanetti, all’interno del Bellininfest, il festival promosso dall’Assessorato regionale al Turismo, che si snoderà fra Messina, Catania e Taormina con concerti e opere di danza , teatro e mostre mostre. Una tessitura che coinvolge più enti e più città, in sinergia artistica e organizzativa, il cui esito é lo spettacolo originale e innovativo di musica e prosa presentato oggi nel foyer del Vittorio Emanuele alla presenza dell’Assessore al Turismo Manlio Messina, il presidente Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio e il direttore artistico sezione Prosa Simona Celi.

“Una figura, Bellini, non soltanto complessa, in grado di muovere letture ed interpretazioni storiche diverse, ma un giovane morto all’apice del suo successo internazionale e in solitudine. Che questo abbia un alone di mistero apre mille porte ad un progetto teatrale ed alla narrazione. La musica diventa centrale e si trasforma in una visione non astratta ma concreta e magistrale, in cui Bellini diventa ancora più eterno e contemporaneo“

