"A modo mio" a Villa Dante, La casa del musicista "offre" tamponi rapidi a chi ha il biglietto

L’associazione di promozione sociale La casa del musicista, in vista dell’evento musicale “A modo mio” in programma oggi, domenica 5 settembre alle ore 20.30 a Villa Dante, comunica di aver raggiunto un accordo con l’Asp di Messina per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.

Per andare incontro alle esigenze di chi ha acquistato il biglietto ma non è riuscito ad effettuare il pagamento del bollettino, come previsto dalle ultime direttive regionali, La Casa del Musicista ha deciso che sosterrà la spesa relativa all’esecuzione dei tamponi.

“Comprendiamo, ha spiegato il presidente dell’associazione Luciano Fumia, che oggi è domenica e non tutti sono riusciti a fare il versamento, sappiamo che molti inoltre non hanno ancora dimestichezza con le procedure online. Dal momento che il nostro interesse principale è garantire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto di poter partecipare allo spettacolo senza ostacoli e in sicurezza abbiamo deciso di sostenere questa spesa accordandoci con l’Asp che si è resa disponibile.”

Dalle ore 17.30 in poi, dunque, per coloro che hanno il biglietto e necessitano del tampone antigenico sarà operativa la postazione a Villa Dante.

