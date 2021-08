Messina, dal 23 al 28 agosto la rassegna "Note d'agosto":

Ai nastri di partenza la rassegna “Note d’agosto”, promossa dall’associazione Orchestra da Camera di Messina, nell’ambito della 48ma stagione concertistica.

Cinque appuntamenti di grande pregio - dal 23 al 28 agosto - che vedranno esibirsi in tre location cittadine che racchiudono tradizione, storia e bellezza giovani artisti del panorama musicale locale: il santuario San Francesco di Paola, lo spazio absidale della Cattedrale e il Marina del Nettuno Yachting Club.

Quest’ultima, ospiterà martedì 24 agosto alle 21 la performance di Michele Bianco con il Sirius Accordion Trio. “Armonici respiri” è il tema del concerto per bajan (fisarmonica cromatica a bottoni), durante il quale verranno eseguite alcune fra le più belle pagine di Semionov, Schittke, Makkonen, Olczak, Wojtarowicz.

Giovedì 26, sempre alle 21, il secondo appuntamento della rassegna ospitato al Marina del Nettuno: protagonista il Gruppo Popolare Triskele che proporrà “Musicherranti”, un viaggio senza sosta attraverso la musica popolare e d’autore siciliana con alcuni tocchi strumentali di internazionalità. Particolare gratitudine è stata espressa al dott. Ivo Blandina dal presidente e dal direttore artistico dell’Associazione, Giuseppe Arena e Mario Sarica, per la bella sinergia creata in questa occasione che si spera possa proseguire anche in futuro.

