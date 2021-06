Recital "Cardiologia e speranza", applausi e oltre 1500 euro per progetti benefici

Grande successo per il recital “Cardiologia e speranza”, ispirato dall'omonimo libro recentemente pubblicato dal medico Francesco Certo. Lo spettacolo è andato in scena ieri al “Teatro Annibale”, che ha riaperto i battenti dopo la pausa obbligata dalla pandemia Coronavirus. Una serata speciale e molto divertente, con tanti ospiti e artisti che si sono alternati sul palco: Antonio Rizzo, Francesco Micari, Paola Miraglia, Michele Careno, Ambra Visicaro e Mariella Costantino hanno dato vita ai testi del cardiologo messinese coinvolgendo ed emozionando il pubblico, presente con rispetto ferreo delle normative anti-Covid. Molto apprezzata e travolta dagli applausi l'esibizionedi Massimiliano Rizzo, molto conosciuto in Germania per i suoi musical. Durante l’evento sono state consegnate delle targhe per il “Teatro Annibale e per “Ammi Messina”. L'accompagnamento musicale, sempre legato alle creazioni dell'autore, è stato affidato al duo Carlo Giappi e Daniela Rando, con le coreografie della brava Rosanna Gargano. E due inediti: “E tu mi rispunnirai” e “Ho nel cuore una chitarra”. Rregia di Gianni Rizzo e conduzione della giornalista Marina Bottari. Al termine il saluto ai vari club service intervenuti e l’arrivederci alla prossima “Festa sotto le Stelle”.

La notizia più bella è però arrivata alla fine. Raccolti oltre 1500 euro che verranno utilizzati dall'associazione onlus “Terra di Gesù”, organizzatrice dell'evento, per finanziare le attività del centro benefico “Buon Pastore” e per effettuare i lavori di adeguamento della “Casa della Misericordia” di Camaro, centro d'accoglienza h24 per senzatetto al momento chiusa per indisponibilità strutturale.

© Riproduzione riservata