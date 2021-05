Messina, restyling parco archeologico di Tindari: lunedì si assegna il progetto

Si è riunita nei locali della Soprintendenza di Messina, la Commissione giudicatrice che sta esaminando le proposte relative alla fase 2 del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del Parco archeologico di Tindari e che ha già individuato il vincitore provvisorio, rinviando alla seduta del 31 maggio la definitiva assegnazione. Si entra, quindi, nella fase operativa del progetto di valorizzazione integrata dell’area archeologica di Tyndaris per la quale, anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative si cercherà di rileggere, attraverso un progetto innovativo e moderno, l’antico impianto urbano della città valorizzando oltre che il sito anche il contesto paesaggistico, storico e antropico. «La riqualificazione del Parco archeologico di Tindari - ha sottolineato l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - assume un valore molto importante per il rilancio turistico-culturale dell’intera provincia di Messina. Un intervento che rientra nella complessiva strategia di valorizzazione dei parchi e dei musei su cui il Governo Musumeci sta manifestando il proprio impegno, rafforzando anche il rapporto con le comunità locali. In tal senso proprio domani - sottolinea l'assessore Samonà - sarò presente a Tusa per partecipare alla sottoscrizione dell’accordo integrato di gestione tra il Parco di Tindari e il Comune di Tusa per la valorizzazione dell’area archelogica di Halaesa Arconidea». (ITALPRESS)

