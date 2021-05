Emergency porta a Messina il regista di "Guerra e Pace": domani D'Anolfi al cineApollo

"Grazie ai registi Martina Parenti e Massimo D'Anolfi che hanno voluto Emergency al loro fianco in occasione della presentazione di questo film. Il loro cinema è sempre stato attento al tema della guerra e delle sue terribili conseguenze. Avevamo già avuto occasione di collaborare, infatti, sul film Materia oscura, che getta una luce sul Salto di Quirra, in Sardegna, e sulle sperimentazioni militari che hanno devastato quel territorio nel corso di decenni. Oggi siamo qui per ribadire la sintonia di intenti tra Emergency e Massimo D'Anolfi e Martina Parenti che con il loro cinema continuano a esplorare la ferocia della guerra, nei suoi diversi aspetti, con intelligenza e sensibilità. Una vicinanza naturale per la nostra associazione, che da 27 anni cura le vittime della guerra e della povertà in Italia e nel mondo e promuove una cultura di pace e rispetto dei diritti".

