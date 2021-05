Libri: a David Grossman il Taobuk Award for Literary Excellence

Va allo scrittore israeliano David Grossman, uno dei narratori più importanti e amati del nostro tempo, il Taobuk Award for Literary Excellence 2021 assegnato da Taormina Book Festival, fondato e diretto da Antonella Ferrara. Grossman sarà fra i protagonisti, in presenza, della XI edizione di Taobuk Festival, in programma dal 17 al 21 giugno a Taormina, sostenuto e promosso dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il contributo della Città di Taormina e dell’Università degli Studi di Messina.

Nella splendida cornice del Teatro Antico Grosmann riceverà il Taobuk Award sabato 19 giugno, in occasione della Serata di Gala del festival. Domenica 20 giugno una conversazione pubblica sarà dedicata ai suoi libri e alla sua opera. Lo scrittore, 67 anni, nato a Gerusalemme, si è imposto al pubblico di tutto il mondo nel 1988 con "Vedi alla voce amore", seguito da 'Il libro della grammatica interiorè, 'Ci sono bambini a zigzag', "Che tu sia per me il coltello", "Qualcuno con cui correre", "Col corpo capisco", "A un cerbiatto somiglia il mio amore", "Caduto fuori dal tempo", "Applausi a scena vuota" e, nel 2019, "La vita gioca con me", tutti pubblicati da Mondadori. Suoi sono anche alcuni celebri libri inchiesta dedicati alla questione palestinese. Ha dunque alternato romanzi, saggi e opere di letteratura per l’infanzia, tutti tradotti in molte lingue.

Quest’anno è stata pubblicata 'Sparare a una colomba", una raccolta di saggi e discorsi, diventati un punto di riferimento ineludibile per tantissimi lettori in tutto il mondo e per Mondadori Contemporanea è uscito "Rughe. Storia di un nonno", un libro capace di parlare alle generazioni più giovani della vita e del fluire del tempo, con grazia e intensità.

