Le origini messinesi della diva del cinema muto Pina Menichelli

Era il 7 marzo 1989 quando la Paginatrè della “Gazzetta del Sud” pubblicava la rivelazione dello storico del cinema e giornalista Nino Genovese che aveva scoperto l'origine siciliana della grande diva del cinema muto Pina Menichelli, che tutti i dizionari davano come nativa di Roma nel 1893. Una scoperta che ebbe una grande eco nel mondo della storia del cinema nazionale e internazionale, e che portava alla ribalta la cittadina di Castroreale. Genovese infatti scoprì- risalendo dal certificato di morte - che l'attrice era nata in provincia di Messina, e precisamente nel borgo di Castroreale il 10 gennaio 1890. L'articolo, dal titolo “Pina Menichelli, siciliana di Castroreale” (che pubblicava anche i documenti ufficiali del Comune di Castroreale), fu poi citato in vari studi sulla storia del cinema, e ancora rappresenta una fonte primaria.

Di questa rivelazione se ne è parlato in un incontro online, nell'ambito della rassegna “La Sicilia delle donne. Festival del genio femminile in Sicilia”, coordinato da Fulvia Toscano e Marinella Fiume. Hanno partecipato, con contributi video, l'assessore alla Cultura del Comune di Castroreale Mariella Sclafani, il regista Giovanni Virgadaula (che guida il Museo “Menichelli” di Gela), la giornalista Cristina Marra, che ha intervistato Nino Genovese. Il prof. Natale Mirabile ha realizzato un'antologia di frammenti delle opere della grande attrice. In apertura, un video ha mostrato i tanti tesori del borgo, compreso gli archivi comunali, che custodiscono il certificato di nascita, che dimostra che Menichelli Giuseppa Iolanda (questo il nome esatto della futura diva) nacque in via S.Agostino (poi via del teatro e via Trieste) alle ore 19,30 del 10 gennaio 1890.

