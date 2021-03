Università, si rinsalda l'asse Messina-Catania. Cuzzocrea: “Crescita comune”

Le università di Catania e di Messina rafforzano i rapporti di collaborazione e la sinergia nel campo della formazione e della ricerca per migliorare lo sviluppo dei territori della Sicilia Orientale e offrire nuovi servizi ai giovani. Lo stabilisce una convenzione firmata stamattina a Catania dai rettori Francesco Priolo e Salvatore Cuzzocrea che prevede l’attuazione del master di II livello in diritto delle pubbliche amministrazioni. L’università di Catania in qualità di capofila del progetto, oltre che della promozione del corso della durata annuale (1.500 ore), si occuperà dell’organizzazione e gestione tecnico-amministrativa del corso. È stato istituito, inoltre, un Consiglio scientifico del master composto da undici docenti di entrambi gli atenei che si occuperà dell’organizzazione scientifica e didattica del corso.

Cuzzocrea soddisfatto

«Le due università - ha aggiunto dal canto suo Cuzzocrea - implementano, quindi, il loro rapporto di amicizia e di crescita comune con la stipula di una convenzione che prevede lo svolgimento in collaborazione del Master in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni, già da diversi anni attivato con successo al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’ateneo catanese con l’obiettivo di accrescerne ulteriormente la funzione ed il ruolo nella formazione e nel perfezionamento post laurea». (ANSA)

© Riproduzione riservata