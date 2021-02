Anna Moretti, da Messina una lezione di vita lunga più di un secolo

Ai suoi tempi l’educazione tecnica si chiamava economia domestica, era l’arte del saper fare nella quotidianità, una passione che l’ha sempre accompagnata in quella che è stata la missione della sua vita: l’insegnamento. Centinaia le generazioni di giovani formati che di lei apprezzavano, oltre alle capacità professionali, le inestimabili doti umane; l’Istituto “Pascoli” è stata la scuola dove ha completato una lunga carriera costellata di soddisfazioni. Mite e solare, in molti si chiedono quale sia il segreto della longevità di Anna Moretti, che venerdì scorso ha spento 102 candeline. A festeggiarla nel rispetto delle norme anti-Covid nella sua abitazione, dove vive da 16 anni con Anna, una delle badanti che la accudiscono, l’assessore Massimiliano Minutoli, la consigliera della IV Circoscrizione Santina Mangano e l’avvocato Maria Grazia Sorrenti, sua amministratrice di sostegno da 3 anni. Anche i nipoti hanno voluto partecipare virtualmente – in videochiamata da Genova – al taglio della torta. Prima del brindisi, il religioso don Christoph ha celebrato la messa; la fede salda di Anna è stata un punto di riferimento per quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino seguendola a distanza, anche in quest’ultimo anno in cui la pandemia ha costretto all’isolamento. L’assessore Minutoli ha consegnato una targa commemorativa a nome del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, come attestazione di gratitudine a questa piccola grande donna, che «con forza e passione ha sempre affrontato gli ostacoli della vita con il sorriso».

