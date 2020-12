Sbarcano sulla Rai le Glorius4, il quartetto messinese sosterrà la maratona Telethon

Oggi, tra le 16.30 e le 17, le GLORIUS4 (quartetto messinese formato da Agnese Carrubba, Federica D'Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi) saranno in diretta su Rai3 al fianco di Paolo Belli e della sua Big Band per sostenere la ricerca, ospiti di Telethon. Anche quest’anno, la storica maratona andrà in onda sui canali televisivi, radiofonici e digitali della Rai al fine di sensibilizzare e raccogliere fondi per sostenere i migliori progetti di ricerca italiani sulle malattie genetiche rare.

Glorius4, recentemente ospiti del programma Propaganda Live su La7, è un inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali, degli arrangiamenti ed un forte eclettismo musicale. La collaborazione con Paolo Belli è iniziata qualche anno fa con l’apertura di un concerto dell’artista insieme alla sua Big Band.

