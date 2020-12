Messina, Covid e prospettive economiche nella puntata di “Scirocco” in onda su Rtp: parla Musumeci

Il Covid, la terza ondata, i vaccini, ma anche le prospettive economiche per la Sicilia e le ansie di chi vive sulla propria pelle questa crisi. Torna alle 20,30 su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Tanti gli ospiti che si alterneranno nei vari step. Ad aprire la puntata il presidente della Regione Nello Musumeci. Spazio poi alla questione vaccino che sarà affrontata con il professore Sebastiano Gangemi, direttore della scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica dell'Università di Messina che fa parte della task force nazionale che si sta occupando di alcuni aspetti che riguardano il vaccino. Per capire l'andamento della pandemia e le contromisure adottate dal governo sarà presente il capo della struttura tecnica dell'assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce. Collegamento in diretta condotto da Tiziana Caruso dal teatro Vittorio Emanuele. Step sull'Azienda trasporti con il presidente dell'Atm Pippo Campagna, l'assessore Francesco Gallo e i sindacalisti Mariano Massaro e Michele Barresi.

