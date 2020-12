Gloria Campaner: lavoriamo per far tornare la musica a Messina

Una lezione-spettacolo e al contempo un concerto, suonato da giovani per i giovani. È stato realizzato in esclusiva per gli studenti italiani l’evento dal titolo “Ludwig van Beethoven 5 cose da sapere sulla sua musica”, un racconto “pop” sulla potenza senza tempo della musica classica del celebre compositore. In streaming mercoledì scorso sul canale Vimeo del Teatro Comunale di Ferrara, lo spettacolo di e con Alessandro Baricco ha visto sul palco, insieme con lo scrittore, la pianista di fama internazionale Gloria Campaner, direttrice artistica dell’associazione musicale Vincenzo Bellini di Messina, e i trenta giovanissimi musicisti, tutti under 25, dell'Orchestra da camera Canova, diretti dal loro coetaneo Enrico Saverio Pagano. E Gloria Campaner, molto legata alla città dello Stretto, tra le sue tante attività sta lavorando molto per Messina: «Anche in questo periodo di apparente silenzio – spiega la pianista veneziana –, si lavora per far tornare la musica dal vivo nei luoghi culturali della città. Nel frattempo, con l’associazione Vincenzo Bellini, parteciperemo al bando del Comune di Messina dedicato all’organizzazione di spettacoli in streaming nella speranza di realizzare un grande gala musicale».

