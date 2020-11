S. Placido Calonerò, al via il rifacimento del complesso monumentale e dell'Enoteca 

La Città Metropolitana di Messina prosegue nell’opera di ripristino e riqualificazione del complesso monumentale di San Placido Calonerò e dell’Enoteca Provinciale con l’aggiudicazione di lavori finanziati dalla Comunità Europea.

Tali attività, infatti, rientrano nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 7-sottomisura 7.6, al quale la Città Metropolitana di Messina, come Ente capofila, ha partecipato con apposito progetto, redatto “in house” dai tecnici della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” e svolto in partnership con il Comune di Messina, l’Istituto di Istruzione Superiore Minutoli, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Albatros, il Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, il CRAL dell’Ente,

I lavori riguarderanno le aree esterne e gli spazi verdi aperti del complesso monumentale di San Placido Calonerò, in particolare: il rifacimento della pavimentazione esterna, la realizzazione di una recinzione, l’illuminazione, e l’installazione di giochi per bambini. Per l’Enoteca Provinciale, invece, è previsto un adeguamento delle dotazioni e degli impianti che, tra l’altro, riguarderanno il rifacimento dei bagni, il recupero di alcuni locali, l’adeguamento dell’impianto di wi-fi e del sistema di video sorveglianza.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 35,7310% sull’importo a base d’asta di 217.304,06 euro, per un importo contrattuale netto di € 148.159,15, compresi oneri di sicurezza di € 8.500,00 oltre IVA. Il costo totale dell’intervento sarà di 247.049,40 euro, comprensivo delle somme a disposizione per IVA, assicurazione, incentivi, quota CPT e spese generali.

