Musica, Messina prima tappa siciliana per il duo pianistico Canino e Ballista

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 il duo pianistico composto da Bruno Canino e Antonio Ballista si esibirà per due concerti in Sicilia, dove presenterà la mitica versione per due pianoforti di Franz Liszt della IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven, in occasione del 250° anniversario della sua nascita.

Il primo concerto si terrà a Messina, sabato 24 alle ore 18, presso il Palacultura Antonello; il secondo il giorno seguente a Palermo, alle ore 20.30, presso il Teatro Massimo.

Entrambi gli eventi sono promossi dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Messina per la data del 24/10 e con l’Associazione Siciliana Amici della Musica per la data del 25/10. Gli appuntamenti si svolgono nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia, che gode del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Spettacolo.

«Un duo davvero storico – dichiara Lucio Fumo, presidente del CIDIM – le cui esecuzioni sono sempre state caratterizzate dalla loro sconfinata bravura e dal loro incredibile affiatamento. Il loro omaggio a Beethoven, nel 250° anniversario della nascita, sarà sicuramente un’occasione da ricordare».

Antonio Ballista e Bruno Canino collaborano da 60 anni, quando si incontrarono al Conservatorio di Milano, e da allora senza interruzioni sino a oggi hanno suonato in tutto il mondo. Nel campo della «Neue Musik» le loro esecuzioni ebbero un valore storico: la loro presenza fu fondamentale per la diffusione delle nuove opere e per la funzione catalizzatrice che esercitò sui compositori. Il duo ha suonato sotto la direzione di Claudio Abbado, Pierre Baoulez, Frans Brüggen, Riccardo Chailly, Bruno Maderna e Riccardo Muti.

Il programma dei due concerti prevede:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Franz Liszt (1811 – 1886)

Sinfonia n. 9 in re minore Op. 125

Allegro vivace e con brio

Molto vivace

Adagio molto e cantabile

Presto – Allegro

Trascrizione di Franz Liszt per due pianoforti

