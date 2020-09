Paolo Sorrentino infiamma Stromboli girando scene del film su Maradona

Ancora una volta le Eolie e in particolare Stromboli si confermano mete preferite per i set cinematografici. Questa volta ad impegnare buona parte dei residenti, con i magnifici scorci paesaggistici dell’isola, nella lavorazione di un film è addirittura Paolo Sorrentino. Il regista, amante e frequentatore abituale dell’isola, si trova a Stromboli per girare alcune scene del suo nuovo film, “È stata la mano di Dio”, girato prevalentemente a Napoli e prodotto da Nexflix.

Un film su Diego Armando Maradona, sulla sua gloriosa e indimenticata parentesi a Napoli e sull’ormai famosissimo gol segnato di mano ai Mondiali del 1986 contro l’Inghilterra. Tra i protagonisti, a Stromboli, anche l’attore Toni Servillo, che insieme a Sorrentino ottenne il premio Oscar con il film “La grande bellezza” nel 2014.

Le riprese del film, in questi giorni, sono state interrotte per il maltempo, un improvviso acquazzone non ha consentito di girare alcune scene programmate ma da sabato scorso la troupe è tornata a lavoro. Nel film vi sono numerose comparse isolane che sono state ingaggiate per l’occasione mentre altri abitanti sono stati presi nella gestione della logistica. Un’economia che gira e che fa lavorare un po’ tutti, dai ristoranti ai taxi e agli alberghi per proseguire con i negozi e i barcaioli. Un’intera isola che lavora dietro le quinte del film e che sicuramente avrà un grosso ritorno pubblicitario appena la nuova opera cinematografica di Paolo Sorrentino andrà in onda.

«Sono molto legato a Stromboli – ha affermato il regista durante una conversazione con alcuni isolani – e alcune scene ho pensato sin dall’inizio che dovevano essere girate su questa magica isola di fuoco».

