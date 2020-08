La danza internazionale a Taormina, sul palco Eleonora Abbagnato

La Fondazione Taormina Arte Sicilia il 2 settembre riporta la danza internazionale al teatro Antico. Sul palco Eleonora Abbagnato l’étoile dell’Opéra de Paris e direttrice del Ballo del Teatro dell’Opera di Roma si esibirà in 'Love', un lavoro che il regista/coreografo Giuliano Peparini definisce «una celebrazione dell’amore in tutte le sue

varianti e sfaccettature».

Love si sviluppa in assoli, passi a due o a tre, danze di gruppo con un corpo di ballo che Peparini, forte dell’esperienza in tal senso nella trasmissione televisiva Amici, riuscirà a far danzare ottemperando al distanziamento sociale attualmente richiesto.

Lo spettacolo, un unico tempo della durata di un’ora, avrà come colonna sonora un collage di musiche barocche e canzoni di Frank Sinatra con una mini suite delle Quattro Stagioni di Vivaldi rielaborate dalla compositrice francese

Catherine Lara.

Love è un lavoro che racconta i nostri tempi dove un nuovo stile di vita si deve armonizzare con il desiderio di ritrovare appieno le emozioni e con una voglia di vivere.

Con Eleonora Abbagnato danzeranno Giacomo Castellana, solista del teatro dell’Opera di Roma Virna Toppi, prima ballerina del teatro alla Scala di Milano e Simone Miriam Agrò, Gabriele Beddoni, Gianlorenzo De Donno, Alessio Gaudino, Javier Rojas Hernandez, Andreas Antonio Müller, Virginia Tomarchio.

I costumi di Eleonora Abbagnato portano la firma di Dior.

I costumi dei danzatori sono di Ezio Cristo. Le luci sono dello stesso Giuliano Peparini con la collaborazione di Alessandro Caso. Gli assistenti alla coreografia sono Germana Bonaparte e Francesco Saracino. La supervisione artistica è di Veronica Peparini.

L'assistente alla regia è Bruno Centola.

