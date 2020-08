Il Coro lirico siciliano e Mario Venuti a Tindari

Nel tour del Festival lirico dei Teatri di Pietra, organizzato dal Coro lirico siciliano, non poteva certo mancare lo splendido teatro di Tindari. E la prima tappa è prevista per domani con il Coro lirico e Mario Venuti con nel concerto evento “Italian love songs”. Domenica 23 e domenica 30 agosto invece, sempre a Tindari, due serate dedicate alla grande lirica: la prima con un recital dal titolo Puccini Opera Festival , e la seconda, quella che chiuderà questo straordinario festival, “Nessun dorma”.

Ma torniamo a Mario Venuti. Una serata magica, intrisa di emozioni, colori e passioni quella di domenica scorsa al Teatro greco di Siracusa. Il Coro Lirico Siciliano, diretto come di consueto magistralmente da Francesco Costa (che ha anche intrattenuto il pubblico divertendo e divertendosi) ha esaltato le pagine più note della canzone italiana e le immortali melodie che hanno suggellato la tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”. Con Mario Venuti che ha “debuttato” in un repertorio nuovo e affrontato con gusto, misura e classe. Lo stesso che verrà ripetuto domani a Tindari.

Oltre alla grande interpretazione canora e scenica del Coro si deve sottolineare l'esecuzione magistrale di Ruben Micieli, pianista virtuoso che ha sostenuto come una vera e proprio orchestra il ricco programma musicale.

Una maratona concertistica con protagonista la canzone del novecento italiano: da Mamma a Parlami d'amore Mariù, da Non ti scordar di me a Musica Proibita, da Voglio vivere così a What a wonderful world.

Il ricco e accattivante programma ha incluso anche alcune tra le più frizzanti pagine del repertorio operettistico: estratti da Il paese dei campanelli, Cin ci là, La principessa della Czarda, Il paese del sorriso, e tante altre.

