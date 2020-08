Edoardo Bennato canta a Taormina: "Così la musica può riprendersi i suoi spazi"

“Più di due ore di rock”: con questa promessa ai suoi fans Edoardo Bennato ricorda sui suoi profili social l’appuntamento con il concerto di domani sera (13 agosto) al teatro Antico di Taormina.

Una location speciale “festeggiare" i 40 anni dall'uscita di “Sono solo canzonette”, un disco “cult”, un concept-album ispirato a “Peter Pan”. La favola per Edoardo Bennato è stata un mezzo espressivo che da sempre gli ha permesso di narrare con ironia i paradossi della vita, lontano da toni paternalistici, didascalici e cattedratici.

Nel corso della serata Edoardo Bennato, accompagnato dalla Be Band, ripercorrerà parole e musica che hanno portato al successo del disco e tutti i suoi più grandi successi. Grazie a questo album Bennato nel luglio del 1980 riempii per primo in Italia 15 stadi consecutivi: Genova, Napoli, Udine, Torino, Ancona, Pescara, San Siro, dove per la prima volta, un concerto registrò il record di più di 70 mila spettatori.

“Il concerto del 13 agosto a Taormina al Teatro Antico - ricorda Bennato - sarà un'opportunità, affinché la musica possa riprendere i propri spazi. I 40 anni di Sono Solo Canzonette e lo storico concerto del 19 luglio del 1980 allo Stadio di San Siro, sono oggi l'occasione per ribadire con forza, che la musica, la cultura, non si può fermare...i concerti negli stadi nell'80 furono contro la ‘stategia della tensione’, oggi contro questo dannato virus...il rock serve anche a questo!”.

Il concerto di Taormina è inserito nel cartellone del Wave Summer Music. Il Festiva itinerante, nato da un’idea di Giuseppe Rapisarda Management ed organizzato da Gente in Movimento, punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi e vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte.

Tutti i concerti previsti nel WSM saranno realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.

I biglietti sono ancora disponibili e si potranno acquistare al botteghino a partire dal pomeriggio di domani. Inizio spettacolo alle 21.30.

