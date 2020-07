Il mago Scimemi torna in Sicilia, in scena con il suo "Magicomio" a Messina

Il mago-scrittore palermitano Francesco Scimemi torna in Sicilia dopo il lockdown per esibirsi al teatro scoperto in via Laudamo a Messina domani alle 21.30 col suo «Magicomio». Trent'anni di repertorio raccolti in novanta minuti di spettacolo con le sue perle migliori.

Scimemi mette in scena uno spettacolo di magia comica, condita da un pizzico di follia facendo stupire gli spettatori con la sua abilità di prestigiatore e facendoli ridere a crepapelle con i suoi scherzi, le sue buffe trovate, i suoi arguti giochi di parole.

Il mago ha da poco pubblicato il libro «Magicomio, autobiografia non autorizzata dall’autore» un volume esilarante che ripercorre alcune delle tappe della carriera del mago dall’incontro con Mike Bongiorno, agli scherzi al liceo Garibaldi fino al tentativo di fare un gioco di prestigio a Al Pacino.

Il libro comincia con un’avvertenza di Matteo Rampin, psichiatra e scrittore, un’introduzione di Alexander, una premessa di Tony Binarelli, una presentazione di Arturo Brachetti e una prefazione di Silvan. E alla fine nove postfazioni.

