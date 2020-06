Tiziano Ferro annuncia il tour 2021 ma la data di Messina resta un'incognita

Annunciate le nuove date del 2021 del tour di Tiziano Ferro, dopo il rinvio per l’emergenza Covid, e come previsto rimane un grande punto interrogativo, che somiglia ad un punto di non ritorno, sul concerto previsto di Messina.

«Per quanto riguarda la data di Messina - si legge nel comunicato di LiveNation, promoter del tour -, originariamente prevista il 27 giugno 2020, stiamo valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima».

«Ciò che possiamo confermare ad oggi è che il tour toccherà la Sicilia nel mese di Luglio 2021, sarà nostra premura comunicare gli aggiornamenti con tempestività non appena ce ne saranno - aggiunge la nota -. Ringraziamo per la pazienza tutti gli acquirenti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto daremo tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso».

Situazione analoga per quanto riguarda il tour 2021 di Ultimo: la data di Messina resta ad oggi l'unica ancora in forse.

