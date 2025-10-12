Tutto pronto per la “finalissima” di MessinTavola. Mario, Liliana e Paolo: chi vincerà?

La finale è servita. Con un punteggio da urlo, 104 su 105 (record delle due edizioni di MessinTavola) il chirurgo Paolo Locurto ha vinto l’ultima semifinale dello show cooking di Rtp e conquistato il pass per la finalissima che si terrà martedì prossimo su Rtp alle 21 (repliche la stessa sera alle 23.15, il giorno seguente alle 11 e alle 15.15 e il sabato sera alle 21). Il medico ha convinto la giuria con il suo pesto, battendo nettamente la prof MariaFrancesca Gioè e la giornalista Floriana Riso.

Lo show cooking condotto da Salvatore De Maria e Valeria Zingale si è svolto come di consueto nella suggestiva cornice della Corte dei Mari al cospetto della giuria composta da Alberto Palella (Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest), dal prof. Nico Cicero dell’Università di Messina, da Antonella Ruggeri (titolare della Corte dei Mari), da Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo, da Maria Pia Madaudo delle Cantine Camporè e da Valeria Tomaso della Tenuta Anasita. Una vittoria netta, frutto di un percorso costante e di un approccio sempre misurato ma ricco di personalità.

Si completa così il quadro dei finalisti di MessinTavola, dove il chirurgo del Policlinico ha raggiunto l’imprenditore Mario Milano e la casalinga Liliana Tomasello. Dall’ultimo atto uscirà il vincitore della seconda edizione del talent di Rtp, successore di Roberto Antonuccio (nella foto).

Per l’occasione in giuria oltre alla consueta “squadra” siederà lo chef Paolo Romeo che ha preparato la prova sulla quale dovranno misurarsi i tre concorrenti, con 5 ingredienti a sorpresa. Ogni concorrente potrà aggiungere un altro ingrediente a proprio piacimento per caratterizzare il proprio piatto. «È una sfida molto complessa – sottolinea Paolo Romeo – ma è una finale ed è giusto che i tre concorrenti dimostrino la loro capacità nell’improvvisare e nel mettere assieme un piatto che riesca a conquistare la giuria. Chi vincerà avrà anche il piacere di vedere il piatto inserito nella carta della “Corte dei Mari”».

«Si completa un percorso bellissimo – aggiunge Saro Gugliotta – che ci ha consentito di parlare a tantissimi messinesi delle nostre tradizioni e del buon cibo. Lo abbiamo fatto con la leggerezza di un gioco, ma offrendo a chi ci ha seguito tantissime indicazioni utili sul cibo e sulle proprietà della nostra cucina».

Il vincitore riceverà i premi offerti da Maria Pia Madaudo delle Cantine Camporè e da Dino Cardile della Cardileforni. La finale di MessinTavola arriverà a due giorni dall’inizio del Messina Street Food Fest, dove giovedì sera il vincitore cucinerà con uno chef. Sul palco si terrà poi la premiazione finale con tutti i concorrenti.