Paolo Locurto è il terzo finalista di MessinTavola: il suo pesto conquista la giuria alla Corte dei Mari

La semifinale di MessinTavola, andata in onda ieri sera su RTP, ha regalato emozioni, tecnica e tanto gusto (repliche mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21). Nell’ultimo appuntamento prima della finalissima, a imporsi è stato Paolo Locurto, che con il suo piatto ha conquistato la giuria e strappato il biglietto per la finale di martedì 14 ottobre.

Lo show cooking condotto da Salvatore De Maria e dalla giornalista Valeria Zingale si è svolto come di consueto nella suggestiva cornice della Corte dei Mari, dove i tre semifinalisti – Paolo Lo Curto, MariaFrancesca Gioè e Floriana Riso (vincitrice del ripescaggio) – si sono sfidati sul tema del pesto, reinterpretandolo con creatività e tecnica.

La giuria, composta da Salvatore De Maria, Alberto Palella (Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest), dal prof. Nico Cicero dell’Università di Messina, da Antonella Ruggeri (titolare della Corte dei Mari) e da Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo, è stata arricchita per l’occasione dalla presenza di Maria Pia Madaudo delle Cantine Camporè e Valeria Tomaso della Tenuta Anasita.