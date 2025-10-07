Messintavola, manca solo l’ultimo tassello: un “pesto” per la finalissima

Un ultimo tassello e poi il puzzle della finalissima di MessinTavola sarà completo. Lo show cooking di Rtp volge alla fase decisiva con l’ultima semifinale che andrà in onda questa sera, martedì 7 ottobre alle 21 (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21).

Adesso come detto l’ultima semifinale con gli ultimi tre concorrenti in gara con un pesto. Della precisione ha fatto un tratto caratteristico, in sala operatoria come in cucina: così Paolo Lo Curto è convinto di poter convincere la giuria. A sbarrargli il passo troverà MariaFrancesca Gioè e Floriana Riso, la vincitrice del ripescaggio. Donne agguerrite che nel momento decisivo dello show cooking non hanno alcuna intenzione di togliersi il grembiule.

Alla consueta giuria si uniranno Maria Pia Madaudo delle Cantine Camporè e Valeria Tomaso, della Tenuta Anasita.

«Ci siamo – commenta Saro Gugliotta, una delle presenze fisse in giuria – è stata una stagione ricca di spunti e di sorprese. Manca ancora una semifinale ma MessinTavola ha dimostrato di essere più di una gara culinaria. È uno splendido modo di parlare della nostra cucina, delle nostre tradizione e del cibo buono e sano. Che va riscoperto e valorizzato, perché ricordiamolo il cibo è salute».