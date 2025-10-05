Messintavola, manca solo l’ultimo tassello: un “pesto” per la finalissima

Un ultimo tassello e poi il puzzle della finalissima di MessinTavola sarà completo. Lo show cooking di Rtp volge alla fase decisiva con l’ultima semifinale che andrà in onda martedì alle 21 (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21). La puntata scorsa ha promosso Mario Milano, imprenditore del settore termoidraulico, che con la sua calamarata con cozze e crema di patata si è aggiudicato la vittoria e il passaggio diretto alla finalissima del 14 ottobre, dove lo attende già Liliana Tomasello (vincitrice della prima semifinale).

Sotto la supervisione dello chef Paolo Romeo, i concorrenti hanno dovuto misurarsi con un ingrediente semplice ma insidioso: la patata. A contendersi il posto in finale, oltre a Milano, c’erano Antonella Lo Castro, docente del liceo classico “La Farina” e Claretta Marchese, contabile con la passione per i fornelli e un sorriso contagioso.

A decretare il verdetto è stata, come sempre, la giuria tecnica guidata da Salvatore De Maria – anche conduttore insieme alla giornalista Valeria Zingale – e composta da Alberto Palella (Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest), dal professore Nico Cicero dell’Università di Messina, da Antonella Ruggeri titolare della “Corte dei Mari”, dal panificatore Francesco Arena, da Rosario Madaudo delle cantine Madaudo e da Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione. Un verdetto al fotofinish con tre concorrenti in quattro punti, con Mario che si impone per sole due lunghezze. Il gusto e la presentazione hanno premiato l'imprenditore.

Adesso come detto l’ultima semifinale con gli ultimi tre concorrenti in gara con un pesto. Della precisione ha fatto un tratto caratteristico, in sala operatoria come in cucina: così Paolo Lo Curto è convinto di poter convincere la giuria. A sbarrargli il passo troverà MariaFrancesca Gioè e Floriana Riso, la vincitrice del ripescaggio. Donne agguerrite che nel momento decisivo dello show cooking non hanno alcuna intenzione di togliersi il grembiule.

Alla solita giuria si uniranno Maria Pia Madaudo delle Cantine Camporè e Valeria Tomaso, della Tenuta Anasita.

«Ci siamo – commenta Saro Gugliotta, una delle presenze fisse in giuria – è stata una stagione ricca di spunti e di sorprese. Manca ancora una semifinale ma MessinTavola ha dimostrato di essere più di una gara culinaria. È uno splendido modo di parlare della nostra cucina, delle nostre tradizione e del cibo buono e sano. Che va riscoperto e valorizzato, perché ricordiamolo il cibo è salute».