Messintavola, la patata porta fortuna a Mario Milano: è lui il secondo finalista

La sfida entra sempre più nel vivo a Messintavola, il format di cucina in onda su RTP, che ieri sera ha proposto la sua seconda semifinale. Protagonista della puntata è stato Mario Milano, imprenditore del settore termoidraulico, che con la sua calamarata con cozze e crema di patata si è aggiudicato la vittoria e il passaggio diretto alla finalissima del 14 ottobre, dove lo attende già Liliana Tomasello.
Tre sfidanti, un solo posto in finale
Sotto la supervisione dello chef Paolo Romeo, i concorrenti hanno dovuto misurarsi con un ingrediente semplice ma insidioso: la patata. A contendersi il posto in finale, oltre a Milano, c’erano Antonella Lo Castro, docente del liceo classico “La Farina” e Claretta Marchese, contabile con la passione per i fornelli e un sorriso contagioso.
La giuria
A decretare il verdetto è stata, come sempre, la giuria tecnica guidata da Salvatore De Maria – anche conduttore insieme alla giornalista Valeria Zingale – e composta da Alberto Palella (Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest), dal professore Nico Cicero dell’Università di Messina, da Antonella Ruggeri titolare della “Corte dei Mari”, dal panificatore Francesco Arena, da Rosario Madaudo delle cantine Madaudo e da Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione.
Verso la finale
Con il successo di Mario Milano, Messintavola ha adesso due dei finalisti: Liliana Tomasello e lo stesso Milano, pronti a sfidarsi nella puntata conclusiva del 14 ottobre ma prima ci sarà da conosce il terzo finalista nella puntata di martedì prossimo 7 ottobre alle 21 su RTP.
Il format culinario si conferma un appuntamento seguitissimo dal pubblico, capace di unire passione per la cucina, storie personali e un pizzico di competizione.
