Messintavola, la patata porta fortuna a Mario Milano: è lui il secondo finalista

La sfida entra sempre più nel vivo a Messintavola, il format di cucina in onda su RTP, che ieri sera ha proposto la sua seconda semifinale. Protagonista della puntata è stato Mario Milano, imprenditore del settore termoidraulico, che con la sua calamarata con cozze e crema di patata si è aggiudicato la vittoria e il passaggio diretto alla finalissima del 14 ottobre, dove lo attende già Liliana Tomasello.

Tre sfidanti, un solo posto in finale

Sotto la supervisione dello chef Paolo Romeo, i concorrenti hanno dovuto misurarsi con un ingrediente semplice ma insidioso: la patata. A contendersi il posto in finale, oltre a Milano, c’erano Antonella Lo Castro, docente del liceo classico “La Farina” e Claretta Marchese, contabile con la passione per i fornelli e un sorriso contagioso.