MessinTavola, sfida per il secondo finalista: in giuria c'è anche Roberto Antonuccio

E' tutto pronto per la seconda semifinale, che andrà in onda martedì sera alle 21 su Rtp (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21) sotto le attente direttive di chef Paolo Romeo. Chi raggiungerà Liliana Tomasello nella finalissima del 14 ottobre? La nostra sfida entra nel vivo con altri tre semifinalisti ed è tempo di stabilire chi saranno i promossi e i bocciati. Antonella Lo Castro di voti se ne intende: docente al liceo classico "La Farina", è pronta per lasciare la cattedra e mettersi dietro i fornelli. Una millefoglie di bufala nella prima parte del programma ha spianato la strada a Mario Milano, imprenditore nel settore termoidraulico che vuole seguire la scia di Roberto Antonuccio e mandare la classe operaia in Paradiso. La terza sfidante è Claretta Marchese, impiegata contabile che in cucina abbandona i freddi numeri e ci mette verve, passione e un sorriso smagliante. L’argomento del giorno è la patata, che può nascondere tante insidie.

Determinante, come sempre, sarà il lavoro della giuria composta da Ad assaggiare e commentare le proposte, come sempre, la giuria tecnica, composta da Salvatore De Maria, nella doppia veste di giudice e conduttore con la giornalista Valeria Zingale; Alberto Palella, presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest. A loro, si aggiungeranno il professore Nico Cicero di UniMe (Dipartimento BIOMORF), Antonella Ruggeri titolare della “Corte dei Mari”, Francesco Arena dell’omonimo panificio, Rosario Madaudo delle cantine Madaudo e Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione.

«Ci siamo – sottolinea Alberto Palella – entriamo nel fase determinante di MessinTavola che porterà il vincitore a cucinare a Piazza Cairoli al fianco di rinomati chef durante il Messina Street Food Fest. E anche per questo ormai siamo alla vigilia. La manifestazione si terrà dal 16 al 19 ottobre e siamo pronti a regalare ai messinesi quattro giorni di divertimento all’insegna del buon cibo. Ci saranno delle novità che renderemo ufficiali nei prossimi giorni, ma anche quest’anno siamo convinti di aver preparato una proposta che piacerà tanto».