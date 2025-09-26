Messina, alla Corte dei Mari il debutto dei “Cultori del Gusto” di AssoCibo

Una serata all’insegna della tradizione, della qualità e della valorizzazione del territorio. Ieri alla Corte dei Mari, è stato presentato il primo ristorante che ha ufficialmente aderito al progetto “Cultori del Gusto”, il nuovo circuito promosso da AssoCibo, associazione guidata dal presidente Saro Gugliotta, volto noto anche al pubblico televisivo come giudice della trasmissione di RTP “Messintavola”. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: unire ristoranti e imprese agroalimentari che puntano su territorialità, qualità e sostenibilità, inserendo i prodotti locali in percorsi enogastronomici capaci di raccontare la storia e l’identità di un territorio. La Corte dei Mari diventa così il primo locale messinese ad abbracciare l’iniziativa, impegnandosi a proporre stabilmente nei propri menù i prodotti delle aziende aderenti ad AssoCibo. Un riconoscimento che sarà valorizzato con attestati, vetrofanie e la presenza nel percorso ecogastronomico promosso dall’associazione.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza dello chef Paolo Romeo, primo testimonial dei Cultori del Gusto, che ha ideato e realizzato un menù in tema, ricevendo applausi e complimenti per la sua capacità di esaltare i sapori autentici delle materie prime. “Il cibo è cultura, identità e narrazione – ha sottolineato Gugliotta – con i Cultori del Gusto vogliamo costruire una rete che metta al centro la qualità e che sappia trasformare ogni piatto in un racconto del territorio”. La serata, segnata da grande partecipazione e da un entusiasmo condiviso, ha sancito l’avvio ufficiale di un percorso che punta a fare di Messina e della Sicilia un punto di riferimento nel panorama dell’ecogastronomia italiana.