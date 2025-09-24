MessinTavola, la prima semifinale premia Liliana Tomasello con i calamari ripieni al sugo

Nei locali della Corte dei Mari si è svolta la prima semifinale di MessinTavola, la sfida culinaria in onda su RTP, che ha visto come protagonista assoluto il calamaro, ingrediente versatile ma insidioso. Tre i semifinalisti che si sono misurati ai fornelli con tecniche e creatività diverse: Elvira Sofia, Salvatore Vadalà e Liliana Tomasello.

Alla fine ad avere la meglio è stata proprio Liliana Tomasello, che ha convinto la giuria con i suoi calamari ripieni al sugo alla puttanesca. Un piatto intenso, equilibrato e dal carattere deciso, capace di esaltare il sapore del mare con un condimento iconico della tradizione mediterranea. Una prova di personalità che ha sorpreso la giuria ribaltando i pronostici della vigilia.

Al secondo posto si è classificato Salvatore Vadalà, 52 anni, che arrivava da recordman della prima fase (suo il punteggio più alto mai registrato a MessinTavola). Per lui in gara gli involtini di calamaro ripieni alla ghiotta messinese, piatto ricco e strutturato, apprezzato ma meno incisivo rispetto alle aspettative.