Doppio impegno per la chef messinese Carlotta Andreacchio a Expocook e Terra di Vini – Sicilian Wine Expo

La Lady chef Carlotta Andreacchio sarà protagonista a Expocook 2025, l’evento sul mondo del food, della ristorazione e dell’hotellerie che si svolgerà dal 14 al 16 settembre a Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo. La fiera del gusto - che punta a valorizzare le eccellenze dell’agroalimentare siciliano, attraverso le performance di importanti cuochi, anche stellati, - per la decima edizione ha in serbo un ricco programma ricco di cooking show, masterclass, campionati e celebrazioni dei sapori siciliani.

Carlotta Andreacchio, proprietaria della Trattoria del Marinaio, componente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri della provincia di Messina e delegata provinciale dell’associazione Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi, rappresenterà la città dello Stretto all’importante fiera dell’enogastronomia e lunedì 15 settembre salirà sul palco principale di Expocook dove cucinerà un piatto dal vivo.

«Non mi aspettavo questo invito – ha commentato la chef messinese - e sono felice di rappresentare le donne in questo importante evento. Essere protagonista a Expocook rappresenta per me il coronamento di un percorso fatto di impegno costante, sacrificio e determinazione. Conciliando i ruoli di donna, madre, moglie, imprenditrice e insegnante, ho imparato che con coraggio e disciplina è possibile raggiungere traguardi importanti. La fatica, lungi dall’essere un limite, - continua Andreacchio - è il segno di un’ambizione sana che spinge a migliorarsi ogni giorno. Sono onorata di poter raccontare, attraverso la mia cucina, la mia identità e le radici della mia terra. Un piatto non è mai solo cibo. È memoria, emozione e futuro. È quello che porterò con me a Expocook».