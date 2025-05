Torna Messin...tavola, la seconda edizione del cooking talent show messinese. Ecco i 16 concorrenti

Torna MessinTavola, la trasmissione di RTP dedicata alle nostre tradizioni in cucina e non solo. Dal 13 maggio tutti i martedì alle 21.00 la seconda edizione sul canale 19 e in streaming su gazzettadelsud. Sedici concorrenti si sfideranno nella splendida location della "Corte dei Mari", sotto le direttive di chef Paolo Romeo. Chi sarà il successore di Roberto Antonuccio? Il vincitore cucinerà al Messina Street Food Fest al fianco di uno chef stellato. A condurre Salvatore De Maria e Valeria Zingale