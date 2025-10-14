Ripartito nei quartieri di Messina il servizio dell’Amam di sportello decentrato

Dopo un mesetto di stop sono ripresi gli appuntamenti con l’Amam nei quartieri. Nell’ambito di un processo di decentramento e per venire incontro ai messinesi che hanno difficoltà a spostarsi a Giostra è stato stilato un calendario di “aperture” dello sportello Amam in cinque delle sei circoscrizioni (esclusa la quinta proprio perché c’è già il quartier generale).

Il servizio sul territorio dell’Amam era attivo dal 2023 ma, di recente, aveva subito uno stop perché le condizioni di lavoro dei dipendenti della società erano state ritenute non adeguate al servizio dalla stessa azienda. Dopo aver recuperato tutto quello che serviva, il calendario è stato riattivato. Se ne è parlato, ieri, in prima commissione consiliare alla presenza dell’intero cda di Amam.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale