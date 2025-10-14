Rifiuti a Messina, nuovi perimetri ed impianti: la Srr ha approvato il Piano d’Ambito

Nuovi perimetri dei bacini d’ambito, definizione degli impianti esistenti e da realizzare. L’assemblea dei soci della Srr Messina area metropolitana ha posto le basi, con l’approvazione del primo stralcio del piano d’ambito, a quella che sarà la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Messina. Una strategia che punta alla semplificazione e all’ottimizzazione nel rispetto delle normative nazionali e regionali e che la SRR, Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti, ha avviato da tempo. L’approvazione, votata all’unanimità dei presenti, ha di fatto dato il via libera alla parte del Piano d’ambito che conteneva le modifiche più importanti relative alla perimetrazione, alle tipologie di appalto per i singoli bacini e la pianificazione e localizzazione degli impianti.

