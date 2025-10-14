Messina, Webuild pronta a dismettere l’area di stoccaggio a Contesse

I passaggi dei camion a Contesse e al Villaggio Unrra potrebbero avere i giorni contati. Ma, sicuramente, da oggi, hanno le ore contate.

L’assemblea dei cittadini del quartiere, convocata per ieri pomeriggio nel salone della Parrocchia della Madonna della Pace del Villaggio su richiesta dei residenti e del Comitato Sos090 tramite il consigliere comunale Raffaele Rinaldo, ha visto la partecipazione del sindaco Federico Basile che ha accettato di confrontarsi con chi vive quotidianamente i disagi legati al passaggio dei mezzi pesanti a pochi metri dalle loro abitazioni, ma anche alle scuole che insistono nella zona. E il primo annuncio di Basile è stato proprio quello che lega il transito dei camion alla scuola.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale